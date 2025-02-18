MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/429-431-433-435 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1) 2024/429 Esas sayılı dosyasından malik Mehmet Saraç aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 222 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 3,61m² ve 84,47m²lik kısmında,

2) 2024/431 Esas sayılı dosyasından malik Ramadan Öztürk aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 229 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 111,93 m²lik kısmında,

3) 2024/433 Esas sayılı dosyasında malik Süleyman Öztürk, Ahmet Öztürk ve Cemal Öztürk aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 233 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 3,91 m² ve 773,41 m²lik kısmında,

4) 2024/435 Esas sayılı dosyasından malik Ramadan Öztürk, Hasan Öztürk, Hüseyin Öztürk, İsmail Öztürk, Abdurrahman Öztürk, Abdullah Öztürk ve Talip Öztürk aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 229 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 1286,45 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 07/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02174918