T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/128 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;



Mahkememiz 2024/128 Esas, 2024/130 esas, 2024/132 esas, 2024/134 esas, 2024/136 esas, 2024/138 esas, 2024/140 esas, 2024/142 esas, 2024/144 esas, 2024/146 esas sayılı dosyalarından;



2024/128 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 30 parsel

2024/130 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 25 parsel,

2024/132esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 24 parsel,

2024/134esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 22 parsel,

2024/136esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 10 parsel

2024/138esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 206 ada 14 parsel,

2024/140esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 224 ada 1 parsel,

2024/142esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 69 parsel,

2024/144esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 67 parsel,

2024/146esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 57 parsel



sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ilan olunur. 16/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02090830