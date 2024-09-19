T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/108 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;



Mahkememiz 2024/108 Esas, 2024/110 esas, 2024/112 esas, 2024/114 esas, 2024/116 esas, 2024/118 esas, 2024/120 esas, 2024/122 esas, 2024/124 esas, 2024/126 esas sayılı dosyalarından;



2024/108 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 53 parsel

2024/110 esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 52 parsel,

2024/112esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 61 parsel,

2024/114esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 62 parsel,

2024/116esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 75 parsel

2024/118esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 77 parsel,

2024/120esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çardaklı Mahallesi, 270 ada 7 parsel,

2024/122esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 40 parsel,

2024/124esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 37 parsel,

2024/126esas sayılı dosyadan, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 27 parsel



sayılı taşınmazlar hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile pilon yeri mülkiyetinin irtifak hakkının idare adına tapuya tescili istemli davalar açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 16/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02090820