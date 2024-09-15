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MERZİFON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MERZİFON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 00:00

 

T.C. MERZİFON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2023/442 ESAS
KARAR NO : 2024/191 KARAR
KARAR TARİHİ : 22/03/2024

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2024 tarihli kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/1 maddesi gereğince NETİCETEN 1 YIL 8 AY ERTELİ HAPİS CEZASI, HAK YOKSUNLUĞU, CEZASI ERTELENEN SANIĞIN 2 YIL YIL SÜREYLE DENETİM ALTINA ALINMASI cezası ile cezalandırılan, Sancak Mahallesi Hill Rezidans A Blok Kat Daire: 47 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden, Feridun ve Sultan kızı, 11/03/2003 Pendik doğumlu, Samsun, İlkadım, Kılıçdede mah/köy nüfusunda kayıtlı, 10862963320 TC Kimlik numaralı sanık Zilan KILINÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizce verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİNDE YAYIN YAPAN GENEL HABER SİTELERİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02089099