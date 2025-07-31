MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BASKANLIGI

Mersin Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü

Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞININ İLANEN TEBLİĞİ

Müdürlüğümüzde 24322010110781360071728000 işyeri sicil numarasında işlem gören Efsun Metal Isı İmalat İnş. Tur. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinin kurumuza olan borcundan Dolayı 6183 sayılı kanun gereği 2015/18-2032 nolu satış dosyasından icra takibi yürütülen Ali KAPIKIRAN adına kayıtlı Mersin İli Akdeniz İlçesi, Mesudiye Mahallesi 214 ada 1 parsel A Blok 19 Bağımsız bölüm numaralı Dükkan niteliğindeki taşınmaz 11.07.2025 tarihinde açık artırma usulüyle 241.000,00TL bedelle Metin DEMİRALAY'a İhale edilmiştir.

6183 Sayılı Kanununun 93. Maddesi ile 213 Sayılı VUK'nun 103,104,105 ve 106. Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze müracaat yapmayan veya adresini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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