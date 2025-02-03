T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/72 Esas

İLAN

Davacı , FIRAT AŞIR ileDavalı , CEMİL ÇEKİLMEZER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Pay Ned. Tesis Edilen İpotek Bedelinin Uyarlanması) davası nedeniyle;

Davacı Fırat Aşır vekili tarafından dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nusratiye mah. 6036 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz kaydına konulan ipoteğin fekkine karar verilmesi talep edilmiş olup tüm araştırmalara rağmen davalı Cemil Çekilmezer 'in uyapta kayıtlı adreslerinden kendisine tebliğat yapılamamış ve uyap sisteminde mernis adresi de bulunmadığından dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmekle davalı Cemil Çekilmezer'e HMK 121 maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren tüm delilerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğuna belirtmek suretiyle bildirmesi elinde bulunan delillerini dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belgeve dosyalar içinde bunların bulunabileceği yerleri açıkça yazması ve bildirmesi için2 haftalık süre verildiği hususları ilan ve ihtar olunur. 23/12/2024

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