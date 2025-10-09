İLAN

T.C.

MERSİN 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/806

KARAR NO : 2025/454

DAVACILAR :

1- MEHMET ALİ UYSAL

2- NURCAN UYSAL

VEKİLLERİ : Av. MURAT AKIN

Av. EMRE CAN ÜNER

DAVALI : 1- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

VEKİLİ : Av. UFUK EMRE

DAVALI : 2- AİŞE HALİL

KÜÇÜK : UMUT TOPRAK MAHMUD

KAYYIM : BURCU DÜZEN

DAVA : Evlat Edinme

Davacılar Mehmet Ali Uysal, Nurcan Uysal ile davalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile dahili davalı Aişe Halil arasındaki evlat edinme davasının yapılan yargılaması sonucunda Mahkememizin 04/07/2025 tarih ve 2023/806 Esas, 2025/454 karar sayılı mahkememiz kararı ile;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Suriye Cumhuriyet uyruklu, 99900524570 Yabancı Kimlik No'lu Ahmed ve Aişe oğlu, 03/06/2020 doğumlu UMUT TOPRAK MAHMUD'UN, Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuzucu mah/köy, Cilt no:106, Hane no:17, Bsn:68'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Sebiha oğlu, Mersin 03/01/1987 d.lu, 42691308362 Tc kimlik numaralı davacı MEHMET ALİ UYSAL ile aynı yer Bsn:113'de nüfusa kayıtlı, Halil ve Hayriye kızı, Erdemli 09/06/1985 doğumlu, 13889381696 TC Kimlik No'lu davacı NURCAN UYSAL tarafından EVLAT EDİNİLMESİNE, karar kesinleştiği takdirde nüfusa tesciline,

3-Alınması gerekli 615,40 TL harçtan dava açılırken peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 345,55‬ TL harcın davacılardan tahsili ile Hazine'ye irad kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Talep olmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Karar kesinleştiğinde talep halinde artan gider avansının davacılara iadesine,

6100 sayılı Kanun'un 341 ve 345 maddeleri gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal iki haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere;

Dair davacı ve vekili ile kayyımın yüzlerine karşı verilen karar; 99181803166 Yabancı Kimlik Numaralı, Ahmet ve Rim kızı, Hama-01/01/1997 doğumlu, Suriye uyruklu, davalı Aişe Halil'in adresinin meçhul olması nedeniyle davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/09/2025

#ilangovtr Basın no ILN02309798