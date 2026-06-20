T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ESAS NO :2020/227

DAVALI : MESUDE VURGUN - 24463913530

Davacı , OSMAN KOCAOĞLU ileDavalılar , ALİ ÇAKAL, ALİ GEDİKLİ, ALİ UĞUZ, ANZİLHA KAYA, AYSEL KUCUR, AYŞE KIRATLI, AYŞE KOÇAK, AYŞE KURUOĞLU, ELİFE ŞEKER, EMİNE KUCUR OK, FATMA ÇOBAN, HACİRE ÇOBAN, HASAN ÇOBAN, HAYRİYE KUCUR, HÜLYA KAYA, HÜRÜ ÇAKAL, HÜSNE GÜL, LATİFE UYSAL, MEHMET ÇAKAL, MEHMET ÇOBAN, MEHMET KAYA, MERT KAYA, MERYEM DURUR, MESUDE VURGUN, MUSTAFA ÇOBAN, MUSTAFA UĞUZ, NADİRE URAL, NAZİFE ATSIZ, SEVLİYE ÇOBAN, YALÇIN KAYA, YASEMİN UYSAL arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı davası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığı, sistemde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, kurumlardan yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının maliki olduğu tapunun Mersin ili, Mezitli ilçesi, Bozön mah. 1783 parsel nolu 7200 m2 tarım arazisinin en yakın ulaşım yoluna davalıların maliki oldukları ve aynı yerde bulunan 1785, 1786, 1789,1792 parsel nolu arazilerle çevrili olduğu, arazi kullanımı için yola ulaşma imkanı bulunmadığını belirterek dava konusu taşınmazın lehine tapuda geçit hakkı tesis edilmesine, masraf ve vekalet ücretinin de karşı taraflardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi Kurulu tarafından mahkememize sunulan 16/08/2022 tarihli kök rapor ve 12/12/2022 tarihli ek raporda özetle; "geçit hakkı tesisi ile ilgili 3 alternatif yol değerlendirildiği, 1794 parsel için (1794/A=390,28 m2) =136.598,00 TL, 1793 parsel için (1793/A=32,25 m2) =11.287,50 TL, 1784 parsel için (1784/A=98,54 m2) =34.489,00 TL, 1785 parsel için (1785/A = 68,79 m2) =24.076,50 TL olmak üzere toplam 206.451,00 TL olduğu" şeklinde rapor düzenlenmiştir.

Mahkememizce belirlenen durusma günü: 24/09/2026 günü, saat: 09:45 olup; HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK 147/2Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları, İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR. 09/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02492349