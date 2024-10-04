MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/7 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalılar Hayati Turan, Kemal Işık, Metin Işık, Naciye Uç ve Naime Işık aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel ve Tespit davasında, Mahkememizce Muris Naime Işık mirasçısı Dahili Davalı Ayhan Işık adına dosya kapsamında adresinin tespit edilemediği, yapılan adres araştırmasında ise adresinin tespit edilemediği ve davalının mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığı anlaşılmakla;

Mahkememizin 23/09/2021 tarih ve 2019/7 Esas 2021/233 Karar sayılı ilamında;

Davasının kabulü ile, Mersinili, Yenişehir ilçesi , Bahçe Mahallesi , 1669 ada 2 parsel sayılı taşınmazın ekli18/03/2019 tarihli fen bilirkişisi krokisinde kırmızı renkle taralı olarak gösterilen 28,00 m2 pilon yeri (mülkiyet kamulaştırması)irtifak tesisine ilişkin davalıların adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı adına tapuya TESCİLİNE ve davacı adına TERKİNİNE, kamulaştırma bedelinin 72.023,00 TL olarak TESPİTİNE, dair karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 18/11/2021 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde; Müvekkili kurum lehine mülkiyet hakkı tesis ve tescil edilmesi yönündeki karara bir diyeceğinin olmadığını, kamulaştırma bedelinin ise yüksek olduğunu, kamulaştırma bedeli yönünden usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

İlan tarihinden sonra 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde kamulaştırma bedel tespit yönünden karara karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz ve davacı vekilinin sunmuş olduğu 18/11/2021 tarihli istinaf başvuru dilekçesine karşı 2 haftalık süre içerisinde istinafa cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususu gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 26/09/2024

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