MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No: Karar No: Karar Tarihi: Verilen Ceza:

2025/257 2025/852 02.12.2025 Mahkumiyet

Mahkememizce yukanda esas, karar numarası dosyada, Sanık Muhammed Yaser Alhaj Saloum hakkında Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma suçundan mahkememizde yapılan yargılaması sonucunda; Sanık Ahmad ve Samıa oğlu 25/03/1974 RAQA doğumlu Yaser Alhaj Saloum'un tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, mahkememizce yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli kararın7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yolu ile tebliği, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren2 hafta sonra sanığa gerekçeli kararın tebliğinin yapılmış sayılmasına, mahkememize hitaben adı geçen sanığın belirtilen süre içerisinde sunacağı dilekçe ile istinaf kanun yoluna "dilekçe beyanı” başvurma hakkı olduğu ilanen karar tebliğ olunur.18/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02405790