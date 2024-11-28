MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20/08/2024

Sayı : 2024/1998 Esas

Davacı tarafça verilen 05/08/2024 tarihli dilekçe ile; Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bahçe mahallesi, Cilt No:2, Hane No: 3727'de nüfusa kayıtlı olan, Mehmet ve Havva'dan olma, 05/09/1997 doğumlu 44728241024 T.C. Kimlik numaralı Fatma Deniz'in 17/06/2014 gününden itibaren kayıp olduğunu, annesi Havva'nın tedavisi ile ilgili 17/06/2024 günü hastane randevuları nedeni ile babası Adana iline gittiğini, akşamüzeri Mersine geldiklerini, Fatma evde olmayınca o gün özel dersi olduğu için hocasının arandığını, Fatma'nın derse gitmediğini, bir daha geri dönmediği, kolluk birimlerince hastaneler, karakollar, cezaevi ve Terörle mücadele şubesine gittiklerini, Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen FATMA DENİZ'i tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02130521