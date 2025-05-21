T.C.

MERSİN

4. AİLE MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİĞ METNİ

Davacı Meliha Durgun tarafından davalı Aslı Çiftçi aleyhine mahkememize açılan velayetin değiştirilmesi davasında, davalı Aslı Çiftçi'nin adresi meçhul olup, dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş olması sebebi ile gerekçeli kararın da ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, Mahkememizin 2024/352-2025/146 E.K. Sayılı gerekçeli kararı ile;

1- Davanın kabulüne, Mersin 6. Aile Mahkemesinin 2016/855 esas, 2018/183 karar sayılı ilamı ile velayeti davalı annelerine verilen müşterek çocuklar 18/03/2012 doğumlu Ömer Alçin ve 25/06/2014 doğumlu Meliha Alçin üzerindeki davalı anneleri Aslı Çiftçi'nin velayet hakkının TMK 348 ve devamı maddeleri gereğince kaldırılmasına,

2- Davalı anne ile çocuklar Ömer ve Meliha arasında kişisel ilişki kurulmasına,

-Her ayın 2. Cumartesi günü saat 09.00-Pazar 17.00 arasında çocukların davalı annelerine verilerek çocuklar ve anneleri arasında kişisel ilişki kurulmasına,

3- Babaları Mehmet Alçin ile çocuklar Ömer ve Meliha arasında kişisel ilişki kurulmasına,

-Babaları Mehmet Alçin ceza evindeyken izin verilen açık görüş günlerinde ayda 1 gün en az yarım saat süre ile çocukların babalarına götürülerek kişisel ilişki kurulmasına,

-Babaları Mehmet Alçin tahliye olduktan sonra her ayın 4. Cumartesi günü saat 09.00-17.00arasında çocukların babaları Mehmet Alçin'e verilerek kişisel ilişki kurulmasına

4- Karar kesinleştiğinde çocuklar Meliha ve Ömer'e vasi atanması için Mersin Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına karar verildiğinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana BAM.2.Hukuk Dairesine istinaf yolu açık olduğu hususunun yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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