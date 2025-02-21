MERSİN 4. AİLE MAHKEMESİ

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MERSİN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/920

DAVACI : ZELİHA ÖZTÜRK

VEKİLİ : AV.HEJA SILA ZOROĞLUDAVALI : KAZIM ÖZDEMİR

Taraflar arasındaki boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında davalının adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; ön inceleme duruşma günü olan 06/05/2025 tarih saat 14:40 ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

"HMK 139. uyarınca, sulh için hazırlık yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu" davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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