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MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 00:00

T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2203 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Adana İli, Seyhan İlçesi, Hürriyet Mah./Köy Cilt No: 21, Hane no: 892 de nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Bedriye'den olma, 25/11/1976 doğumlu, 15664234944 T.C. Kimlik Numaralı Sami Özdemir'in Türk Medeni Kanun'un 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olup adı geçen Sami Özdemir'i tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren üç ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Sami Özdemir'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 25/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02115107