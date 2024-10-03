T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2043 Esas

İLAN

Davacı , ŞULE GÜRSOY tarafından hasımsız olarak açılan gaipliğe karar verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Adana İli,Seyhan İlçesi,Yeşilyuva Mah./Köy. Cilt No:57, Hane No:138'de nüfusa kayıtlı, Hamdi ve Aygüner'den olma, 17/05/1971 doğumlu, Atilla Yüksek'in Türk Medeni Kanun'un 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olup adı geçen Atilla Yüksek'i tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Atilla Yüksek'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

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