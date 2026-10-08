MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ

2017/121 TLMT.

TEBLİGAT KANUNU 28. MADDESİ GEREĞİ

İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI :D*** V*** Y*** A*** Ş*** 32***32 VKN, BORÇLU : MEMET ORHAN ŞAHİN, 23***98TC Nolu,TEBLİĞ OLUNACAK EVRAKIN ÖZETİ:Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Bölüm.Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 22 Nolu Bağımsız Bölüm. Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm. Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 20 Nolu Bağımsız Bölüm.Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm.Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm.Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm.Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm.

TEBLİĞİN KONUSU: Satış ilanı tebliği

Taşınmaz maliki üçüncü şahıs gerçek kişi İ*** Y*** adına kayıtlı aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Müdürlüğümüz işbu dosyası kapsamında belirtilen tarih ve saatlerde satışa çıkarılacaktır.

İstanbul 40. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/505 E, 2026/447 K sayılı 05/06/2026 tarihli kararı ve İstanbul 7. İcra Dairesinin 31/08/2026 tarih ve 2016/16881 Esas sayılı talimatı uyarınca borçlu Memet Orhan Şahin'in adresi ilgili mevzuat gereği meçhul sayıldığından satış ilanının adı geçen borçluya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 52. maddesi gereğince aşağıda yer alan satış ilanının son ilan tarihinden itibaren takdiren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz veya şikâyet olmaksızın satış gününe gelinmesi halinde taşınmazın cebri icra yolu ile satılarak paraya çevrileceği ve tescilinin verileceği hususu İHTAREN ve İLANEN tebliğ olunur. Satışa çıkarılacak mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve diğer detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden Mersin 3. İcra Dairesi 2017/121 Talimat sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/09/2026

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

Taşınmazın Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır. Konu taşınmaz bodrum katta yer almakta olup, depo girişi onaylı proje haricinde tadilat yapılarak 17 no.lu B.B dükkan ile birleştirilmiş olup, müşterek kullanılmaktadır. Brüt 14 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 14 m2

Arsa Payı : 14/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 70.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas, Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:00

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Taşınmazın Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 22 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2?şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır.Konu taşınmaz bodrum katta yer almakta olup, depo girişi onaylı proje haricinde tadilat yapılarak 17 no.lu B.B dükkan ile birleştirilmiş olup, müşterek kullanılmaktadır. Brüt 26 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 26 m2

Arsa Payı : 26/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 130.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas, Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:00

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Taşınmazın Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2?şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır.Konu taşınmaz bodrum katta yer almakta olup, depo girişi onaylı proje haricinde tadilat yapılarak 17 no.lu B.B dükkan ile birleştirilmiş olup, müşterek kullanılmaktadır. Brüt 33 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 33 m2

Arsa Payı : 34/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 165.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas, Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:00

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Taşınmazın Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 20 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2?şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır.Konu taşınmaz bodrum katta yer almakta olup, depo girişi onaylı proje haricinde tadilat yapılarak 17 no.lu B.B dükkan ile birleştirilmiş olup, müşterek kullanılmaktadır. Brüt 34 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 34 m2

Arsa Payı : 34/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 170.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas, Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:00

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Taşınmazın Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2?şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır.Konu taşınmaz bodrum katta yer almakta olup, depo girişi onaylı proje haricinde tadilat yapılarak 17 no.lu B.B dükkan ile birleştirilmiş olup, müşterek kullanılmaktadır. Brüt 28 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 28 m2

Arsa Payı : 28/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 140.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas, Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:00

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Taşınmazın Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdirine esas taşınmazların bulunduğu ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2?şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır.Konu taşınmaz bodrum katta yer almakta olup, depo girişi onaylı proje haricinde tadilat yapılarak 17 no.lu B.B dükkan ile birleştirilmiş olup, müşterek kullanılmaktadır. Brüt 25 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır

Yüzölçümü : 25 m2

Arsa Payı : 16/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 125.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas, Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:00

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2?şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır.Konu taşınmaz 202 Caddeye kuzey cepheli olup, bina girişinin sol (doğu) tarafına konumludur. 202 caddeye 2,90 metre cephesi bulunmaktadır. Dükkan girişi demir doğrama camlı kapıdır. Zemin tüm yüzeylerde seramik kaplama olup tavanı taş yünü asma tavanlıdır. Onaylı mimari projesine göre, tek hacimden oluşmakta olup, 50 m2 kullanım alanlıdır. Mahallinde yapılan incelemede bodrum kata iniş sağlayan merdivenin dükkan ile hizalanmak sureti ile uzatıldığı ve bu hacmin dükkan alanına dahil edildiği, bodruma inişin ise dükkan içerisinden bir başka noktadan sağlandığı tespit edilmiştir. Yerinde bodrum kat giriş merdiveni ile proje harici birleştirilerek bodrum katta bulunan,18, 19, 20, 21, 22, 23 no.lu depo vasıflı taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır. Zemin yer döşemesi seramik kaplama duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır.Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 50 m2

Arsa Payı : 40/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,

İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas,Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şerhi bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:00

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 696 Ada, 1 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana gayrimenkul; 225,02 m² arsa üzerine mimari projesine göre, ayrık nizamlı betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında Bodrum+Zemin+6 normal katlı olmak üzere toplam 8 katlı olarak 10.01.1977 tarih ve 1/14 sayılı yapı ruhsatı ile 1976 yılında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bodrum katında; 18,19,20,21,22,23 bağımsız bölüm no.lu depolar, Zemin katında; 13,14,15,16,17 no.lu dükkanlar diğer 1 ile 6 katların her bir katında 2şer adet mesken olmak üzere bina toplan 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı kuzey cepheden ve 202 Cadde üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama olup, binanın dış cepheleri akrilik boyalıdır. ZEMİN KAT 14 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU DÜKKAN: Konu taşınmaz Kuvayi Milliye Caddesine 4.75 m cephelidir. Dükkan girişi alüminyum camlı kapıdır. Onaylı mimari projesine göre, tek hacimden oluşmakta olup 22 m2 alanlıdır. Yerinde 15 no.lu dükkanın arasındaki duvar kaldırılarak 14, 15 ve 16 no.lu dükkanlar mevcut hali ile Has Develiler tatlıcı dükkanı ile birlikte kullanılmaktadır.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi Sağlık Mah. Kuvayi Milliye Cadde/202 Cadde Üzerinde Lale Apartmanında yer almaktadır.

Yüzölçümü : 22 m2

Arsa Payı : 24/1676

İmar Durumu: Toroslar Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede; 696 ada 1 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre, Ayrık Blok Nizam 15 kat Ticari+Konut alanı yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 1.760.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/992 Esas,

İhtiyati Tedbir: Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/275 Esas,

İhtiyati Tedbir: Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/572 Esas,Mersin Kadastro Müdürlüğü 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 maddesi Uygulamasına Tabidir şehri bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:00

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