MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/264 Esas

DAVALI : BERAT GÜLERGÜN - 193*****882

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinizin bulunmaması nedeniyle tarafınıza Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

-Gerekçeli Kararın Hüküm kısmında; Davanın, DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN REDDİNE, Alınması gerekli 615,40 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Davalı İdil Gülergün kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 20.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

Dair ; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşulu ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi başkanlığına gönderilmek üzere mahkememize hitaben yazılmış mahkememiz veya en yakın asliye hukuk mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzereverilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Şeklinde hüküm kurulduğu

-Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde sonuç olarak, Yukarıda arz ve izah edilen ve yüksek mahkemece re' sen gözetilecek nedenlerle;İstinaf başvurumuzun KABULÜNE, Mersin 3. AsliyeHukuk Mahkemesi' nin 16/01/2025 tarih, 2023/264 Esas, 2025/24 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Dosyanın esas hakkında inceleme yapmak üzere Yerel Mahkeme' ye geri gönderilmesine, Karar verilmesini arz ve talep ederiz. Şeklinde istinaf kanun yoluna başvurulduğu anlaşılmıştır.

1-16/01/2025 Tarih, ve 2023/264 Esas ve 2025/24 Karar Sayılı mahkeme kararına karşı 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkınız bulunduğu,

2-Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesine karşı Tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi taktirde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi vermekten vazgeçmiş sayılacağınız,

Hususları ilanen tebliğ olunur.

