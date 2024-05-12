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MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2020/762

Davacı : K.H

Davalı : HASAN ÜÇAN-37099491990 TC kimlik no



Mahkememizde görülmekte olan Evlenmenin Butlanı davasının yapılan yargılaması sırasında davalının adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Mehmet ve Fatma oğlu, 03/03/1971doğumlu, 37099491990 TC kimlik noludavalı Hasan Üçan'a 43945264052 TC kimlik numaralı Hasan Üçan'ın 16/09/1995 tarihinde 43921264854 TC kimlik numaralı Fatma Üçan ile evlendiği, Fatma Üçan'ın davalının öz annesi olduğu, düzeltilen nüfus kayıtlarınagöre 37099491990 TC kimlik numaralı Hasan Üçan'ın öz annesi ile evli olduğuiddiası ile açılan evlenmenin butlanı davası ile ilgili dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 129 maddesindeki koşulları taşıyan cevap dilekçesi ve karşı delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde HMK 128 maddesi uyarıncadava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 01/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02030644