MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1381 Esas

DAVALI : ŞENAY CESARETLİ : Ul. Lesnovska Br.7-1/2, Karposh Üsküp / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır, dava dilekçesi ve duruşma gününün bulunduğunuz ülkede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi tarafından davalı Şenay Cesaretli aleyhine 03/12/2025 tarihinde; Banka Teminat (Garanti) Sözleşmesinden Kaynaklanan itirazın iptaline ilişkin dava açıldığı,dava dilekçesi, duruşma zaptı ve tensip zaptından bir sureti ikametinizin bulunduğu Ul. Lesnovska Br.7-1/2, Karposh Üsküp / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti- Üsküp Büyükelçiliği'ne gönderildiği ancak tebligatın yapılamadığı bildirilmekle; İş bu ilan Tebligat Kanununun 28/4.maddesi gereğince düzenlenmekle Durusma Günü: 17/12/2026 günü saat: 09:50 de olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, işbu ilandan itibaren dava dilekçesine karşı savunmalarınızı, dayanağı olan vakıaları, ileri sürülen vakıaların hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi düzenleyerek, elinizde bulunan deliller eklenmiş ve başka yerden getirilecek belgelerin celbini sağlayacak bilgileri içerir şekilde ilandan itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.30/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02576211