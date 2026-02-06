İLAN

MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/317 Esas

- İ L A N E N -

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ileDavalılar Abdullatif Çağlar ve Ahmet Çağlar arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davalı Abdullatif Çağlar'ın tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul olup, dava dilekçesi, ara karar ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden, ibraz etmek istediğiniz bütün belgeler ile birlikte duruşmanın bırakıldığı 17/02/2026 günü saat 11:20'da Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nun 317/2. Mad. 2 haftalık kesin süre içinde dilekçe ile davaya cevaplarınızı ibraz etmeniz,; cevap verilmediği takdirde davacının davacı dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 318. Maddesine göre cevap dilekçesinde belirtilen delillerin mahkemeye verilmesi gerektiği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalıya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN BİLDİRİLMESİ TEBLİĞ OLUNUR. 30/12/2025

