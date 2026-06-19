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MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 00:00

İLAN

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/111

DAVACI : ŞERİFE TEKELİ

VEKİLİ : Av. ŞÜKRAN BİLGİÇ MUCAN

DAVALI : DAVUT TEKELİ

Davacı Şerife Tekeli ile davalı Davut Tekeli arasındaki boşanma davasında yapılan yargılaması sırasında 41809337836 T.C. Kimlik No'lu davalı Davut Tekeli'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

10.09.2026 günü saat 11:20'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olan ön inceleme duruşmasına HMK'nun 139/1-a-c maddeleri gereğince gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, taraflar gelmediği takdirde ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 16.06.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02492994

 