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İLAN

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/668

DAVACI : RAZİYE YAVUZ

VEKİLİ : Av. ELİF ÇANKAYA YILDIZ

DAVALI : MEHMET UFUK GÜLTEKİN

Davacı Raziye Yavuz ile davalı Mehmet Ufuk Gültekin arasındaki boşanmadan sonra çocuğun annesinin kızlık soyadını kullanmaya izin davasının yapılan yargılaması sırasında 38281179054 T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Şafii ve Süheyla oğlu, 05.11.1985 doğumlu davalı Mehmet Ufuk Gültekin'in tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden adresinin meçhul olması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

Davalı Mehmet Ufuk Gültekin, aleyhinize açılan davada "Müşterek çocuk Mervan'ın soy isminin davacı Raziye Yavuz'un soy ismi olan Yavuz olarak tashihi ile yaşı küçük Mervan'ın soyadının Yavuz olarak değiştirilmesine" karar verilmesi talep edildiğinden -7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlayacak olan- tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilk itirazlarınız ile birlikte HMK'nun 129. maddesindeki şartları taşıyan esas hakkındaki cevabınızı ve karşı delillerinizi mahkememize bildirmeniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesini vermediğiniz taktirde, HMK'nun 128. maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 121. maddesi ve 129. maddesi 2. fıkrası gereğince delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını yatırmanız hususları dava dilekçesi ile tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17.04.2026

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