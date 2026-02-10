MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/833 Esas

KARAR NO : 2025/544

MÜŞTEKİ : BELGİN YEŞİLTEPE, Ali ve Suheyle kızı, 23/07/1981 Aalen/Almanya doğumlu, TC Kimlik No:38851415612

Hırsızlık suçundan sanıklar Ahmet ALTUNDAĞ ve Dilan GÜRBÜZ haklarında mahkememizce görülen davada verilen 07/10/2025 tarih, 2024/833 Esas, 2025/544 Karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkında 141/1 mad. gereğince 5 Yıl Hükmün Açıkl. Geri Bırak. Ned. Dnt.Ser. (CMK 231/8) kararı verildiği, gerekçeli kararın tebliği için müşteki Belgin YEŞİLTEPE'nin dosyadaki adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade olduğu, müşteki tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş bu nedenle hükmün tebliği mümkün olmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02398082