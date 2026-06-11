T.C. MERSİN 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/7 Esas

Konu : müzekkere

İLAN

Davacı/Davacılar Davacı , SAD EDDIN NAKKAR ile davalı/davalılar Davalılar , AICHA NAKAR, MUHAMMED ABU ELHER NIKAR, MUHİTTİN NAKKAR, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AKDENİZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davası nedeniyle; Davalı MUHAMMED ABU ELHER NIKAR'a (M*****D, H********H oğlu **.**.1964 doğumlu) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalıya " Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24.04.2026

DAVALI : MUHAMMED ABU ELHER NIKAR (M*****D, H********H oğlu **.**.1964 doğumlu)

Halep Salahaddın Mahallesi Tal'At El-Melaab Sındbad

Tavukçusu Yanı Bekran Binası 2. Kat No:4 Suriye

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