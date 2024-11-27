T.C.

MERSİN

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/295 Esas

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Davacı , ORTAK VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , DİLEK NAZ AĞIRMAN, VEDAT KARTAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı Vedat KARTAL'a (T.C.:34463053570) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalıya “ Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur.” hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02129449