MERSİN 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MERSİN 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/368 ESAS SAYILI DOSYASI

İLANEN TEBLİGAT

Mahkememizin 2025/368 E. sayılı Vasiyetnamenin Açılması dosyasında mirasçı Ahmet Güngör hakkında yapılan yurt dışı tebligatın iade dönmesi üzerine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mersin 1. Noterliği'nin 29/11/2016 tarih ve 15821 yevmiye numaralı Vasiyetnamesinde Rasim ve Ferdane kızı 03/09/1959 doğumlu Hayriye Neşe SEYİTOĞLU'nun vasiyette bulunduğu, vasiyetname içerisinde "Bir gün emr-i vaki olur, ebediyete intikal edersem vasiyetim şu şekildedir; Sahibi ve hissedarı bulunduğum Mersin İli Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi Köycivarı Mevkiinde Kain Tapunun, 3340 parsel numarasında kayıtlı taşınmazdaki bilumum hak ve hisselerimle ile sahibi ve hissedarı olduğum Mersin İli Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesinde Kain Tapunun 2 parsel numarasında kayıtlı 6/300 arsa paylı,B Blok 4. Kat 7 Nolu mesken niteliğindeki taşınmazdaki her türlü hak ve hisselerimin tamamını ölümümden sonra oğlum, 17866166528 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Güngör'e kalmasını vasiyet ediyorum. İşbu vasiyetnameyi kimsenin tesiri altında olmaksızın, kendi hür irademle isteğimle beyan ve kabul ediyorum." şeklinde vasiyetnamenin tanıklar huzurunda tanzim edildiği anlaşılmıştır. Vasiyetnamenin ve Mahkememizin duruşmasının 12/03/2026 günü saat 09:05'e bırakılmış olduğu mirasçı Ahmet Güngör'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02390866