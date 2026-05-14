MERSİN 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MERSİN

1. İCRA DAİRESİ

2024/408 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/408 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Yenişehir İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, MEDİFEN Mevkii, 2828 Ada, 2 Parsel, A/3/-/6 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Çİftlikköy Mahallesi, 17. Cadde No: 175 Ekinci Akademik Konsept A Blok Kat 3Daire 6 Yenişehir/Mersin Yenişehir / Mersin/ MERSİN

Yüzölçümü : 16.680,00 m2

Arsa Payı : 303/23673

İmar Durumu : Satış İlanında Mevcuttur.

Kıymeti : 7.474.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:15

07/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

