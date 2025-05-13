T.C.

MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/45 Esas

-İLAN-

Davacı Yağmur Bdıwı tarafından davalı Muhammed Deya Alddın Bdıwı aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince; Davalı MUHAMMED DEYA ALDDIN BDIWI aleyhine açılan ve halen hakimliğimizde devam eden boşanma davasında adı geçen davalının adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma tarihi kendisine tebliğ edilememiş olmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. HMK'nın 127. maddesine göre dava dilekçesinin davalı MUHAMMED DEYA ALDDIN BDIWI'ya iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde cevap dilekçesini ibraz etmesi, İKİ HAFTALIK cevap süresi içinde HMK'nın 116. maddesi gereği İLK İTİRAZLARINI ileri sürebileceği, aksi halde ilk itirazların dinlenmeyeceği ve cevap dilekçesini ibraz etmediği takdirde HMK'nın 128. maddesine göre davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ve ayrıca HMK'nun 129/2 ve 121. maddelerine göre cevap dilekçesinde belirttiği belgelerin asıl veya örneklerini dilekçesine eklemesi ve başka yerden getirilecek belgeler ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgi vermesi, ayrıca duruşmanın bırakıldığı 26/06/2025 günü saat 10:10'da geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02220910