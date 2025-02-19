MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİ

MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/4745 D.İş

KARAR NO : 2024/4745

MağdurIana Odıntcova ile aleyhine tedbir talep edilen Dımıtrıı Kochanov arasında mahkememizde görülmekte olan 6284 Sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması davası sebebiyle : Mahkememizin 27/11/2024 tarih ve 2024/4745-4745 D.İş esas ve karar sayılı ek kararı ile (3 gün)ve yine mahkememizin 28/11/2024 tarih ve 2024/4175-4175 esas ve karar sayılı ek kararı ile ( 3 gün) 6284 sayılı yasadaki tedbir kararına aykırılık eylemi nedeniyle aleyhine tedbir istenen DMITRII KOCHANOV'ın oplamda 6 GÜN ZORLAMA HAPSİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir.

Mahkememiz kararının Mağdur IANA ODINTCOVA'ya iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 2 hafta içinde Mersin 2. Aile Mahkemesine itiraz etmesi , aksi taktirde kararın kendisi yönünden kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02175977