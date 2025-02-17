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MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİ

MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 00:00

T.C. MERSİN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
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ESAS NO : 2017/588
KARAR NO : 2025/2

Davacı Asım ÖKTEM vekili tarafından davalı Choukrı İbrahim Aqualeh aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkememizden verilen 23/01/2025 tarih,2017/588 esas ve 2025/2 karar sayılı ilam ile tarafların TMK. 166/1-2. Maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiştir. Mahkememiz kararının davalı CHOUKRI İBRAHİM AQUALEH'a işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak iki hafta içerisinde istinaf etmesi, aksi taktirde kendisi yönünden kararın kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02174104