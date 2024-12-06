T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/381 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ELVEDA AÇIKGÖZ YÜCE VE METİN YÜCE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/10/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 36566287036

ADI SOYADI : ELVEDA AÇIKGÖZ YÜCE

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : ŞERİFE

DOĞUM TARİHİ : 06/08/1984

DOĞUM YERİ : ULUS

GAİP

TC KİMLİK NO : 19723586494

ADI SOYADI : METİN YÜCE

BABA ADI : AHMET NACI

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ : 24/02/1980

DOĞUM YERİ : ANKARA

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