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MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 00:00

T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/381 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ELVEDA AÇIKGÖZ YÜCE VE METİN YÜCE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/10/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 36566287036
ADI SOYADI : ELVEDA AÇIKGÖZ YÜCE
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 06/08/1984
DOĞUM YERİ : ULUS

GAİP
TC KİMLİK NO : 19723586494
ADI SOYADI : METİN YÜCE
BABA ADI : AHMET NACI
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 24/02/1980
DOĞUM YERİ : ANKARA

 

#ilangovtr Basın no ILN02135226