MENEMEN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. MENEMEN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/450 Esas

KARAR NO : 2024/614

Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile 106/2.d maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Zekiye oğlu, 01/05/1991 doğumlu, Diyarbakır, Sur, Özekli mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA TÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz Gerekçeli Kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın kararın tebliğ tarihinden iki hafta içinde Mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İLAN OLUNUR. 03.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02184214