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MENEMEN 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

MENEMEN 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 00:00

İLAN
T.C. MENEMEN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/188 Esas
DAVACI : ÜLGER ÖZKAN-71884010638 - Uğur Mumcu Mah. 1312 Sk. No: 66İç Kapı No: 2 Menemen/ İZMİR
VEKİLİ : Av. MAKSUDE KAPDAN - [16599-95960-52235] UETS
DAVALI : EKREM ÖZKAN-72019006106 -
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 24/03/2026
Davacı Ülger Özkan tarafından 24/03/2026 tarihinde boşanma davası açılmış olup, 6100 Sayılı HMK'nun 122/1 md. uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.17/07/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02562480