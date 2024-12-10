MENEMEN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. MENEMEN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/371 Esas

KARAR NO : 2024/803

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28.05.2024 tarihli ilamı ile, Sanık İpek YAKUT hakkında Kamu Malına Zarar Verme suçundan 10 Ay Hapis Cezası verildiği, verilen cezanın ertelenmesine ve 1 yıl Denetim Süresi belirlenmesine karar verildiği, bu karara karşı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından; "İşbu davanın 24.05.2024 tarihli oturumuna katılmış, dava ve duruşmalara katılma isteğimizi belirtmiş olmamıza, Sayın Mahkemenin de bu doğrultuda ara karar kurmasına rağmen müvekkilimin katılan benim ise katılan vekili olarak sıfatlandırılmamış olmam ile müvekkilim lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi usule ve yasaya aykırıdır. Duruşma tarihinin 24.05.2024 tarihli oturumunda 20.09.2024 olarak belirlenmesine rağmen 28.05.2024 tarihinde duruşma yapılarak hüküm kurulması usule ve yasaya aykırıdır. Yukarıdaki beyanlarımıza helal gelmemek üzere tüm dosya kapsamı ve yargılama süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın suçu ve suç işleme yoğunluğu sabit iken kamu malına zarar verme suçu için öngörülen cezanın üst haddinin sanığa uygulanmamış ve sonuç cezada takdiri indirime gidilmiş olması yasaya ve hukuka aykırıdır. Açıklanan ve re'sen göz önüne alınacak nedenlerle kararın istinafen incelenerek bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim." şeklindeki istinaf dilekçesi tebliğ edilmek istenmiş ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen Sanık İpek YAKUT'un ikamet adresine ulaşılamamış, MERNİS adresi de boş olduğundan istinaf dilekçesinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince istinaf dilekçesinin gazetede, internet haber sitesi ve basin ilan kurumunun ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın istinaf dilekçesinin tebliğ tarihinden iki hafta içinde Mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf dilekçesine cevap dilekçesi verme hakkını kullanabileceği,İLAN OLUNUR. 09.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02137576