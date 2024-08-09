MENDERES TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın DENİZ YEŞİLLER



İZMİR ili MENDERES ilçesi OĞLANANASI Mah. 285 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 286 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 286 Ada 3 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 286 Ada 4 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 286 Ada 5 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 286 Ada 6 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 287 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 287 Ada 3 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 287 Ada 5 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 288 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 288 Ada 3 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 290 Ada 7 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 291 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 291 Ada 2 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 291 Ada 3 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 292 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 293 Ada 1 Parsel, MENDERES OĞLANANASI Mah. 293 Ada 2 Parseldeki tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza kayıtlı iken; Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 15/03/2024 tarihli ve 2024/378 Esas - 2024/420 Karar sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından ÜMMET YILMAZÇELİK 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir



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