T.C.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Taşınmaz Bilgileri

1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi ve Menderes İlçesi Akçaköy Mahallesinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2. SATILACAK GAYRİMENKUL:

SIRA

NO İlçe/

Mahalle/

Mevkii Ada Parsel Nİteliği M2 Muhammen

Bedel

%3 Geçici

Teminat Şartname

Bedeli Tarihi Saati 1 Menderes

Akçaköy

Ahmet Dayı 145 5 35 Zeytin Ağacını Havi Tarla 26.119,08 m2 26.119.080,00 TL 783.572,00 TL 5.000,00 TL 17.09.2025 14:00

2 Menderes

Akçaköy

Sandıçayı 150 15 Elli Bir Zeytin Ağacını Havi Tarla 30.540,33 m2 30.540.330,00 TL 916.210,00 TL 5.000,00 TL 17.09.2025 14:05 3 Menderes

Akçaköy

Ahmet Dayı 162 4 Onbeş Zeytin Ağacını Havi Tarla

19.334,42 m2 19.334.420,00 TL 580.033,00 TL 5.000,00 TL 17.09.2025 14:10 4 Seferihisar

Orhanlı

Engeç Deresi 238 57 Zeytin Ağaçlı Tarla 21.547,45 m2 17.237.960,00 TL 517.139,00 TL 5.000,00 TL 17.09.2025 14:15



2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce 17.09.2025 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 5.000,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler

4- SON TEKLİF VERME SAATİ:17.09.2025-Çarşamba Saat:14:00

5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A)Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza beyannamesi

4)Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 14.00’e kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır



İstekliler 17.09.2025 tarihinde saat: 14.00’e kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.



İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. İlan olunur.



#ilangovtr Basın no ILN02284712