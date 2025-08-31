×
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 00:00

T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Taşınmaz Bilgileri

1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir  ili, Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi ve Menderes İlçesi Akçaköy Mahallesinde bulunan aşağıda belirtilen  taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2. SATILACAK GAYRİMENKUL:

SIRA
NO		İlçe/
Mahalle/
Mevkii		AdaParselNİteliğiM2Muhammen
Bedel
%3 Geçici
Teminat		Şartname
Bedeli		TarihiSaati
1Menderes
Akçaköy
Ahmet Dayı		145535 Zeytin Ağacını Havi Tarla26.119,08 m226.119.080,00 TL783.572,00 TL5.000,00 TL17.09.202514:00
 
2Menderes
Akçaköy
Sandıçayı		15015Elli Bir Zeytin Ağacını Havi Tarla30.540,33 m230.540.330,00 TL916.210,00 TL5.000,00 TL17.09.202514:05
3Menderes
Akçaköy
Ahmet Dayı		1624Onbeş Zeytin Ağacını Havi Tarla
 		19.334,42 m219.334.420,00 TL580.033,00 TL5.000,00 TL17.09.202514:10
4Seferihisar
Orhanlı
Engeç Deresi		23857Zeytin Ağaçlı Tarla21.547,45 m217.237.960,00 TL517.139,00 TL5.000,00 TL17.09.202514:15


2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce  17.09.2025 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte  Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü  ile satılacaktır.
3- İHALE ŞARTNAMESİ:   İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 5.000,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler
4- SON TEKLİF VERME SAATİ:17.09.2025-Çarşamba Saat:14:00
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A)Gerçek kişiler için;
1) Nüfus  cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza    beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası  imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak
Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı   en geç ihale günü saat 14.00’e   kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır

İstekliler 17.09.2025 tarihinde saat: 14.00’e kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.  Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. İlan olunur. 

                                                                                               
 #ilangovtr Basın no ILN02284712