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GÃ¼ncelleme Tarihi:

MENDERES BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

MENDERES BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 22, 2025 00:00

T.C.
MENDERES BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI
TAÅžINMAZ MAL SATIÅž Â Ä°LANI

TaÅŸÄ±nmaz Bilgileri.

1- Ä°HALE KONUSU VE ÅžEKLÄ°: AÅŸaÄŸÄ±da belirtilenÂ  taÅŸÄ±nmazlarÄ±n Â Â 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45 maddesineÂ  gÃ¶reÂ  AÃ§Ä±k Ä°hale UsulÃ¼ ile ihale edilerek satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

Â 

SÄ±ra

No

Ä°lÃ§e/

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

NiteliÄŸi

M2

Muhammen

Bedel

Â 

%3 GeÃ§ici

Teminat

Åžartname

Bedeli

Tarihi

Saati

1

Menderes

Tekeli

Â 

514

7

1 Adet 1 KatlÄ± Kargir Dam ve Arsa

Â 476,42 m2

3.334.940,00 TL

100.048,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:20

2

Seferihisar

OrhanlÄ±

KÃ¶ycivarÄ±

238

39

Zeytinlik

12.316,13 m2

8.621.291,00 TL

258.639,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:25

3

Menderes

Ã–zdere

Â 

1460

3

Arsa

315,76 m2

6.946.720,00 TL

208.402,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:30

4

Menderes

GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r

KÃ¶yaltÄ±

2263

38

Arsa

146,00 m2

2.336.000,00 TL

70.080,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:35

5

Menderes

GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r

KÃ¶yaltÄ±

2259

12

Arsa

240,00 m2

3.840.000,00 TL

115.200,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:40

6

Menderes

GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r

KÃ¶yaltÄ±

2127

10

Arsa

228,46 m2

5.483.040,00 TL

164.491,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:45

7

Menderes

Kuyucak

Â 

111

56

Zeytinli Tarla

22.700,86 m2

13.620.516,00 TL

408.615,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:50

8

Menderes

AtakÃ¶y

Lak-Lak

142

22

Tarla

11.494,68 m2

12.644.148,00 TL

379.324,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

14:55

9

Menderes

Ã–zdere

GÃ¶ztepe

Karaotluk

1187

22

Tarla

3.411,17 m2

11.939.095,00 TL

358.173,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:00

10

Menderes

Tekeli

Â 

417

15

Arsa

337,49 m2

2.362.430,00 TL

70.873,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:05

11

Menderes

Tekeli

Â 

513

10

Arsa

469,11 m2

3.283.770,00 TL

98.513,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:10

12

Menderes

Tekeli

Â 

513

9

Arsa

467,51 m2

3.272.570,00 TL

98.177,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:15

13

Menderes

Tekeli

Â 

523

6

Arsa

612,20 m2

4.285.400,00 TL

128.562,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:20

14

Menderes

Tekeli

Â 

523

5

Arsa

577,15 m2

4.040.050,00 TL

121.201,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:25

15

Menderes

Tekeli

Ark AltÄ±

523

2

Arsa

573,66 m2

4.015.620,00 TL

120.469,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:30

16

Menderes AkÃ§akÃ¶y

Ahmet DayÄ± Kuyu

145

3

OnaltÄ± Zeytin AÄŸacÄ±nÄ± Havi Tarla

6.703,36 m2

10.055.040,00 TL

301.651,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:35

17

Menderes

GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r

KÃ¶yaltÄ±

2127

8

Arsa

442,20 m2

10.612.800,00 TL

318.384,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:40

18

Menderes

KarakuyuÂ 

GÃ¼mÃ¼ÅŸ GÃ¶lÃ¼

102

1

Tarla

7.291,74 m2

8.750.088,00 TL

262.503,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

15:55

19

Menderes

Ã‡atalca

AkÃ§akaya

152

22

Zeytin AÄŸaÃ§lÄ± Tarla

2.439,68 m2

1.463.808,00 TL

43.914,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:00

20

Menderes

Ã‡atalca

EfemÃ§ukuru

196

17

Zeytinlik

1.762,89 m2

1.410.312,00 TL

42.309,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:05

21

Menderes

AkÃ§akÃ¶y

Ahmet DayÄ± Kuyu

162

3

Oniki Zeytin AÄŸacÄ±nÄ± Havi Tarla

4.406,71 m2

6.610.065,00 TL

198.302,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:10

22

Menderes

GÃ¶lova

KÃ¶y CivarÄ±

154

7

Tarla

898,02 m2

1.706.238,00 TL

51.187,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:15

Â 

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Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

23

Menderes

GÃ¶lova

KÃ¶ycivarÄ±

150

61

Tarla

1.558,45 m2

4.519.505,00 TL

135.585,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:20

24

Menderes

Ã–zdere

KÃ¶yiÃ§i

424

6

Arsa

500,00 m2

6.500.000,00 TL

195.000,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:25

25

Menderes

Ã–zdere

Kurukemer

924

3

Arsa

319,00 m2

6.380.000,00 TL

191.400,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:30

26

Menderes

GÃ¶lova

Mersinli PÄ±nar

137

4

Tarla

3.719,31 m2

4.463.172,00 TL

133.895,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:35

27

Menderes

AtakÃ¶y

Ä°niÅŸdibi

139

38

Zeytinli Tarla

603,73 m2

2.716.785,00 TL

81.504,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:40

28

Menderes

AtakÃ¶y

KÃ¶ycivarÄ±

153

35

Tarla

1.972,97 m2

2.959.455,00 TL

88.784,00 TL

5.000,00 TL

05.03.2025

16:45

Â 

2- Ä°HALENÄ°N YAPILACAÄžI YER, TARÄ°H VE SAAT YukarÄ±da tapu kaydÄ±, niteliÄŸi ve diÄŸer Ã¶zellikleri belirtilen taÅŸÄ±nmazlar Menderes Belediyesiâ€™nce Â 05.03.2025 tarihine tesadÃ¼f eden Ã‡arÅŸamba Â Â gÃ¼nÃ¼ Â yukarÄ±da Â belirtilen tarih ve saatte Â Menderes Belediyesi EncÃ¼men Salonunda 2886 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 45.maddesine gÃ¶re yapÄ±lacakÂ  AÃ§Ä±k Ä°hale Â UsulÃ¼Â  ile satÄ±lacaktÄ±r.

3-Â Ä°HALE ÅžARTNAMESÄ°:Â  Â Ä°stekliler ihaleye iliÅŸkin bilgileri Menderes Belediyesi, Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde mesai saatleri iÃ§erisinde gÃ¶rebilir ve Â ihale ÅŸartnamesini Â Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n alabilirler.

4- SON TEKLÄ°F VERME SAATÄ°:04.03.2025 -Saat:17.30-SalÄ±

5- Ä°HALEYE KATILABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N VERÄ°LMESÄ° GEREKEN BELGELER:

A) GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in;

Â  1) NÃ¼fus Â cÃ¼zdanÄ± fotokopisi

Â  2) Noter tasdikli imza beyannamesi

Â  3)Vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde istekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin Noter onaylÄ± vekaletname ,ve imzaÂ Â Â  beyannamesi

Â  4)Tebligat iÃ§in adres beyanÄ±

Â  5) GeÃ§ici teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair belge

Â  6) Ä°kametgah sureti

Â  7) Åžartname alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve ÅŸartname (her sayfasÄ± imzalanacak)

Â  8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alÄ±nacak)

B) TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in:

Â 1) Ä°mza sirkÃ¼leri (AslÄ± veya noter onaylÄ±)

Â 2)TÃ¼zel kiÅŸilerin ilgili makamlardan sicil kaydÄ± (yÄ±lÄ± iÃ§inde)(aslÄ±)(Ticaret ,Sanayi odasÄ± vb.)

Â 3) Vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde istekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirkÃ¼leri (AslÄ± veya noter onaylÄ±)

Â 4) GeÃ§ici Teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair belge

Â 5)Ä°lgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ±nÄ± belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslÄ± veya noter onaylÄ±)

Â 6) Åžartname alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve ÅŸartname (her sayfasÄ±Â  imzalanacak)

Â 7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alÄ±nacak )

SatÄ±ÅŸ ihalesine teklif verecekler,Â Â04.03.2025 tarihi Â saat 17.30â€™aÂ  Â kadar Ä°zmir Menderes Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Â teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

SatÄ±ÅŸ ÅŸartnamesinde belirtilen hususlar alÄ±cÄ± tarafÄ±ndan aynen kabul edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Ä°halenin kesinleÅŸmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesine aykÄ±rÄ± bir talepte bulunamazlar.

YabancÄ± isteklilerin sunacaklarÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenmiÅŸ her tÃ¼rlÃ¼ belgenin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti konsolosluklarÄ±nca tasdik edilmiÅŸ veya apostil ÅŸerhini havi olmasÄ± gerekmektedir. Ä°lan Olunur.

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Â 

#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02177093