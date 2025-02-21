T.C.

MENDERES BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

TAÅžINMAZ MAL SATIÅž Â Ä°LANI

TaÅŸÄ±nmaz Bilgileri.

1- Ä°HALE KONUSU VE ÅžEKLÄ°: AÅŸaÄŸÄ±da belirtilenÂ taÅŸÄ±nmazlarÄ±n Â Â 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45 maddesineÂ gÃ¶reÂ AÃ§Ä±k Ä°hale UsulÃ¼ ile ihale edilerek satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

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SÄ±ra No Ä°lÃ§e/ Mahalle Mevkii Ada Parsel NiteliÄŸi M2 Muhammen Bedel Â %3 GeÃ§ici Teminat Åžartname Bedeli Tarihi Saati 1 Menderes Tekeli Â 514 7 1 Adet 1 KatlÄ± Kargir Dam ve Arsa Â 476,42 m2 3.334.940,00 TL 100.048,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:20 2 Seferihisar OrhanlÄ± KÃ¶ycivarÄ± 238 39 Zeytinlik 12.316,13 m2 8.621.291,00 TL 258.639,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:25 3 Menderes Ã–zdere Â 1460 3 Arsa 315,76 m2 6.946.720,00 TL 208.402,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:30 4 Menderes GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r KÃ¶yaltÄ± 2263 38 Arsa 146,00 m2 2.336.000,00 TL 70.080,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:35 5 Menderes GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r KÃ¶yaltÄ± 2259 12 Arsa 240,00 m2 3.840.000,00 TL 115.200,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:40 6 Menderes GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r KÃ¶yaltÄ± 2127 10 Arsa 228,46 m2 5.483.040,00 TL 164.491,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:45 7 Menderes Kuyucak Â 111 56 Zeytinli Tarla 22.700,86 m2 13.620.516,00 TL 408.615,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:50 8 Menderes AtakÃ¶y Lak-Lak 142 22 Tarla 11.494,68 m2 12.644.148,00 TL 379.324,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 14:55 9 Menderes Ã–zdere GÃ¶ztepe Karaotluk 1187 22 Tarla 3.411,17 m2 11.939.095,00 TL 358.173,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:00 10 Menderes Tekeli Â 417 15 Arsa 337,49 m2 2.362.430,00 TL 70.873,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:05 11 Menderes Tekeli Â 513 10 Arsa 469,11 m2 3.283.770,00 TL 98.513,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:10 12 Menderes Tekeli Â 513 9 Arsa 467,51 m2 3.272.570,00 TL 98.177,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:15 13 Menderes Tekeli Â 523 6 Arsa 612,20 m2 4.285.400,00 TL 128.562,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:20 14 Menderes Tekeli Â 523 5 Arsa 577,15 m2 4.040.050,00 TL 121.201,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:25 15 Menderes Tekeli Ark AltÄ± 523 2 Arsa 573,66 m2 4.015.620,00 TL 120.469,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:30 16 Menderes AkÃ§akÃ¶y Ahmet DayÄ± Kuyu 145 3 OnaltÄ± Zeytin AÄŸacÄ±nÄ± Havi Tarla 6.703,36 m2 10.055.040,00 TL 301.651,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:35 17 Menderes GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r KÃ¶yaltÄ± 2127 8 Arsa 442,20 m2 10.612.800,00 TL 318.384,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:40 18 Menderes KarakuyuÂ GÃ¼mÃ¼ÅŸ GÃ¶lÃ¼ 102 1 Tarla 7.291,74 m2 8.750.088,00 TL 262.503,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 15:55 19 Menderes Ã‡atalca AkÃ§akaya 152 22 Zeytin AÄŸaÃ§lÄ± Tarla 2.439,68 m2 1.463.808,00 TL 43.914,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:00 20 Menderes Ã‡atalca EfemÃ§ukuru 196 17 Zeytinlik 1.762,89 m2 1.410.312,00 TL 42.309,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:05 21 Menderes AkÃ§akÃ¶y Ahmet DayÄ± Kuyu 162 3 Oniki Zeytin AÄŸacÄ±nÄ± Havi Tarla 4.406,71 m2 6.610.065,00 TL 198.302,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:10 22 Menderes GÃ¶lova KÃ¶y CivarÄ± 154 7 Tarla 898,02 m2 1.706.238,00 TL 51.187,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:15 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23 Menderes GÃ¶lova KÃ¶ycivarÄ± 150 61 Tarla 1.558,45 m2 4.519.505,00 TL 135.585,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:20 24 Menderes Ã–zdere KÃ¶yiÃ§i 424 6 Arsa 500,00 m2 6.500.000,00 TL 195.000,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:25 25 Menderes Ã–zdere Kurukemer 924 3 Arsa 319,00 m2 6.380.000,00 TL 191.400,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:30 26 Menderes GÃ¶lova Mersinli PÄ±nar 137 4 Tarla 3.719,31 m2 4.463.172,00 TL 133.895,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:35 27 Menderes AtakÃ¶y Ä°niÅŸdibi 139 38 Zeytinli Tarla 603,73 m2 2.716.785,00 TL 81.504,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:40 28 Menderes AtakÃ¶y KÃ¶ycivarÄ± 153 35 Tarla 1.972,97 m2 2.959.455,00 TL 88.784,00 TL 5.000,00 TL 05.03.2025 16:45

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2- Ä°HALENÄ°N YAPILACAÄžI YER, TARÄ°H VE SAAT YukarÄ±da tapu kaydÄ±, niteliÄŸi ve diÄŸer Ã¶zellikleri belirtilen taÅŸÄ±nmazlar Menderes Belediyesiâ€™nce Â 05.03.2025 tarihine tesadÃ¼f eden Ã‡arÅŸamba Â Â gÃ¼nÃ¼ Â yukarÄ±da Â belirtilen tarih ve saatte Â Menderes Belediyesi EncÃ¼men Salonunda 2886 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 45.maddesine gÃ¶re yapÄ±lacakÂ AÃ§Ä±k Ä°hale Â UsulÃ¼Â ile satÄ±lacaktÄ±r.

3-Â Ä°HALE ÅžARTNAMESÄ°:Â Â Ä°stekliler ihaleye iliÅŸkin bilgileri Menderes Belediyesi, Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde mesai saatleri iÃ§erisinde gÃ¶rebilir ve Â ihale ÅŸartnamesini Â Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n alabilirler.

4- SON TEKLÄ°F VERME SAATÄ°:04.03.2025 -Saat:17.30-SalÄ±

5- Ä°HALEYE KATILABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N VERÄ°LMESÄ° GEREKEN BELGELER:

A) GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in;

Â 1) NÃ¼fus Â cÃ¼zdanÄ± fotokopisi

Â 2) Noter tasdikli imza beyannamesi

Â 3)Vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde istekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin Noter onaylÄ± vekaletname ,ve imzaÂ Â Â beyannamesi

Â 4)Tebligat iÃ§in adres beyanÄ±

Â 5) GeÃ§ici teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair belge

Â 6) Ä°kametgah sureti

Â 7) Åžartname alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve ÅŸartname (her sayfasÄ± imzalanacak)

Â 8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alÄ±nacak)

B) TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in:

Â 1) Ä°mza sirkÃ¼leri (AslÄ± veya noter onaylÄ±)

Â 2)TÃ¼zel kiÅŸilerin ilgili makamlardan sicil kaydÄ± (yÄ±lÄ± iÃ§inde)(aslÄ±)(Ticaret ,Sanayi odasÄ± vb.)

Â 3) Vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde istekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirkÃ¼leri (AslÄ± veya noter onaylÄ±)

Â 4) GeÃ§ici Teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair belge

Â 5)Ä°lgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ±nÄ± belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslÄ± veya noter onaylÄ±)

Â 6) Åžartname alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve ÅŸartname (her sayfasÄ±Â imzalanacak)

Â 7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alÄ±nacak )

SatÄ±ÅŸ ihalesine teklif verecekler,Â Â04.03.2025 tarihi Â saat 17.30â€™aÂ Â kadar Ä°zmir Menderes Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Â teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

SatÄ±ÅŸ ÅŸartnamesinde belirtilen hususlar alÄ±cÄ± tarafÄ±ndan aynen kabul edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Ä°halenin kesinleÅŸmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesine aykÄ±rÄ± bir talepte bulunamazlar.

YabancÄ± isteklilerin sunacaklarÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenmiÅŸ her tÃ¼rlÃ¼ belgenin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti konsolosluklarÄ±nca tasdik edilmiÅŸ veya apostil ÅŸerhini havi olmasÄ± gerekmektedir. Ä°lan Olunur.

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