GÃ¼ncelleme Tarihi:
T.C.
MENDERES BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI
TAÅžINMAZ MAL SATIÅž Â Ä°LANI
TaÅŸÄ±nmaz Bilgileri.
1- Ä°HALE KONUSU VE ÅžEKLÄ°: AÅŸaÄŸÄ±da belirtilenÂ taÅŸÄ±nmazlarÄ±n Â Â 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45 maddesineÂ gÃ¶reÂ AÃ§Ä±k Ä°hale UsulÃ¼ ile ihale edilerek satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.
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SÄ±ra
No
Ä°lÃ§e/
Mahalle
Mevkii
Ada
Parsel
NiteliÄŸi
M2
Muhammen
Bedel
Â
%3 GeÃ§ici
Teminat
Åžartname
Bedeli
Tarihi
Saati
1
Menderes
Tekeli
Â
514
7
1 Adet 1 KatlÄ± Kargir Dam ve Arsa
Â 476,42 m2
3.334.940,00 TL
100.048,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:20
2
Seferihisar
OrhanlÄ±
KÃ¶ycivarÄ±
238
39
Zeytinlik
12.316,13 m2
8.621.291,00 TL
258.639,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:25
3
Menderes
Ã–zdere
Â
1460
3
Arsa
315,76 m2
6.946.720,00 TL
208.402,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:30
4
Menderes
GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r
KÃ¶yaltÄ±
2263
38
Arsa
146,00 m2
2.336.000,00 TL
70.080,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:35
5
Menderes
GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r
KÃ¶yaltÄ±
2259
12
Arsa
240,00 m2
3.840.000,00 TL
115.200,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:40
6
Menderes
GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r
KÃ¶yaltÄ±
2127
10
Arsa
228,46 m2
5.483.040,00 TL
164.491,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:45
7
Menderes
Kuyucak
Â
111
56
Zeytinli Tarla
22.700,86 m2
13.620.516,00 TL
408.615,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:50
8
Menderes
AtakÃ¶y
Lak-Lak
142
22
Tarla
11.494,68 m2
12.644.148,00 TL
379.324,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
14:55
9
Menderes
Ã–zdere
GÃ¶ztepe
Karaotluk
1187
22
Tarla
3.411,17 m2
11.939.095,00 TL
358.173,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:00
10
Menderes
Tekeli
Â
417
15
Arsa
337,49 m2
2.362.430,00 TL
70.873,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:05
11
Menderes
Tekeli
Â
513
10
Arsa
469,11 m2
3.283.770,00 TL
98.513,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:10
12
Menderes
Tekeli
Â
513
9
Arsa
467,51 m2
3.272.570,00 TL
98.177,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:15
13
Menderes
Tekeli
Â
523
6
Arsa
612,20 m2
4.285.400,00 TL
128.562,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:20
14
Menderes
Tekeli
Â
523
5
Arsa
577,15 m2
4.040.050,00 TL
121.201,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:25
15
Menderes
Tekeli
Ark AltÄ±
523
2
Arsa
573,66 m2
4.015.620,00 TL
120.469,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:30
16
Menderes AkÃ§akÃ¶y
Ahmet DayÄ± Kuyu
145
3
OnaltÄ± Zeytin AÄŸacÄ±nÄ± Havi Tarla
6.703,36 m2
10.055.040,00 TL
301.651,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:35
17
Menderes
GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r
KÃ¶yaltÄ±
2127
8
Arsa
442,20 m2
10.612.800,00 TL
318.384,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:40
18
Menderes
KarakuyuÂ
GÃ¼mÃ¼ÅŸ GÃ¶lÃ¼
102
1
Tarla
7.291,74 m2
8.750.088,00 TL
262.503,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
15:55
19
Menderes
Ã‡atalca
AkÃ§akaya
152
22
Zeytin AÄŸaÃ§lÄ± Tarla
2.439,68 m2
1.463.808,00 TL
43.914,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:00
20
Menderes
Ã‡atalca
EfemÃ§ukuru
196
17
Zeytinlik
1.762,89 m2
1.410.312,00 TL
42.309,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:05
21
Menderes
AkÃ§akÃ¶y
Ahmet DayÄ± Kuyu
162
3
Oniki Zeytin AÄŸacÄ±nÄ± Havi Tarla
4.406,71 m2
6.610.065,00 TL
198.302,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:10
22
Menderes
GÃ¶lova
KÃ¶y CivarÄ±
154
7
Tarla
898,02 m2
1.706.238,00 TL
51.187,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:15
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23
Menderes
GÃ¶lova
KÃ¶ycivarÄ±
150
61
Tarla
1.558,45 m2
4.519.505,00 TL
135.585,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:20
24
Menderes
Ã–zdere
KÃ¶yiÃ§i
424
6
Arsa
500,00 m2
6.500.000,00 TL
195.000,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:25
25
Menderes
Ã–zdere
Kurukemer
924
3
Arsa
319,00 m2
6.380.000,00 TL
191.400,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:30
26
Menderes
GÃ¶lova
Mersinli PÄ±nar
137
4
Tarla
3.719,31 m2
4.463.172,00 TL
133.895,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:35
27
Menderes
AtakÃ¶y
Ä°niÅŸdibi
139
38
Zeytinli Tarla
603,73 m2
2.716.785,00 TL
81.504,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:40
28
Menderes
AtakÃ¶y
KÃ¶ycivarÄ±
153
35
Tarla
1.972,97 m2
2.959.455,00 TL
88.784,00 TL
5.000,00 TL
05.03.2025
16:45
Â
2- Ä°HALENÄ°N YAPILACAÄžI YER, TARÄ°H VE SAAT YukarÄ±da tapu kaydÄ±, niteliÄŸi ve diÄŸer Ã¶zellikleri belirtilen taÅŸÄ±nmazlar Menderes Belediyesiâ€™nce Â 05.03.2025 tarihine tesadÃ¼f eden Ã‡arÅŸamba Â Â gÃ¼nÃ¼ Â yukarÄ±da Â belirtilen tarih ve saatte Â Menderes Belediyesi EncÃ¼men Salonunda 2886 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 45.maddesine gÃ¶re yapÄ±lacakÂ AÃ§Ä±k Ä°hale Â UsulÃ¼Â ile satÄ±lacaktÄ±r.
3-Â Ä°HALE ÅžARTNAMESÄ°:Â Â Ä°stekliler ihaleye iliÅŸkin bilgileri Menderes Belediyesi, Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde mesai saatleri iÃ§erisinde gÃ¶rebilir ve Â ihale ÅŸartnamesini Â Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n alabilirler.
4- SON TEKLÄ°F VERME SAATÄ°:04.03.2025 -Saat:17.30-SalÄ±
5- Ä°HALEYE KATILABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N VERÄ°LMESÄ° GEREKEN BELGELER:
A) GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in;
Â 1) NÃ¼fus Â cÃ¼zdanÄ± fotokopisi
Â 2) Noter tasdikli imza beyannamesi
Â 3)Vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde istekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin Noter onaylÄ± vekaletname ,ve imzaÂ Â Â beyannamesi
Â 4)Tebligat iÃ§in adres beyanÄ±
Â 5) GeÃ§ici teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair belge
Â 6) Ä°kametgah sureti
Â 7) Åžartname alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve ÅŸartname (her sayfasÄ± imzalanacak)
Â 8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alÄ±nacak)
B) TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in:
Â 1) Ä°mza sirkÃ¼leri (AslÄ± veya noter onaylÄ±)
Â 2)TÃ¼zel kiÅŸilerin ilgili makamlardan sicil kaydÄ± (yÄ±lÄ± iÃ§inde)(aslÄ±)(Ticaret ,Sanayi odasÄ± vb.)
Â 3) Vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde istekli adÄ±na katÄ±lan kiÅŸinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirkÃ¼leri (AslÄ± veya noter onaylÄ±)
Â 4) GeÃ§ici Teminat yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair belge
Â 5)Ä°lgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ±nÄ± belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslÄ± veya noter onaylÄ±)
Â 6) Åžartname alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz ve ÅŸartname (her sayfasÄ±Â imzalanacak)
Â 7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alÄ±nacak )
SatÄ±ÅŸ ihalesine teklif verecekler,Â Â04.03.2025 tarihi Â saat 17.30â€™aÂ Â kadar Ä°zmir Menderes Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸletme ve Ä°ÅŸtirakler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Â teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.
SatÄ±ÅŸ ÅŸartnamesinde belirtilen hususlar alÄ±cÄ± tarafÄ±ndan aynen kabul edilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.
Ä°halenin kesinleÅŸmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesine aykÄ±rÄ± bir talepte bulunamazlar.
YabancÄ± isteklilerin sunacaklarÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenmiÅŸ her tÃ¼rlÃ¼ belgenin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti konsolosluklarÄ±nca tasdik edilmiÅŸ veya apostil ÅŸerhini havi olmasÄ± gerekmektedir. Ä°lan Olunur.
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#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02177093