MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilleri tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince;

Davacı vekili dilekçelerinde özetle, ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile İZSU Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı İzsu Genel Müdürlüğüne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin İzsu Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, taşınmazların mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur. 09/10/2024

DAVA ESAS NO :2024/702

DAVALILAR :

1-ARİFE GÖRGÜLÜ-42649536526

2- AYŞE KARAKUT-

3- AYŞEGÜL ÇINAR-37144708240

4- CENNET İBİŞ-13648545376

5- DÖNDÜ AKKAYA-39484630298

6- DUDU KABAK-44668457622

7- ELİF AKYEL-37831685304

8- FADİME ERGAT-47794353462

9- FETHİ KABAK-44665457786

10- FİDAN AYTAN-68869149810

11- GÖKHAN BAKIŞKAN-46207406290

12- GÜLŞAH AKTAŞOĞLU-48682324052

13- HASAN HÜSEYİN DEMİRTAŞ-10969102974

14- HATİCE KOYUNCU-29644958546

15- HATİCE ÖKSÜZ-38260671036

16- HÜSEYİN BAKIŞKAN-46216405918

17- İSMAİL KABAK-44662457840

18- MEHMET DÜNDAR-57472030974

19- MEHMET KABAK-44686457048

20- MEHMET ALİ CAN ÖZMARAL-

21- MEHTAP METİN-37147708186

22- MENEKŞE TOKGÖZ-52414211022

23- NESRİN ÖZMARAL-50641258742

24- OSMAN DÜNDAR-57478030756

25- ÖMER KABAK-44653458122

26- SERPİL BAKIŞKAN-46222405780

27- SEVGİ EFE-38983646984

28- TÜRKAN KARACA-29131975636

29- YASİN BAKIŞKAN-46213406062

30- YILMAZ BAKIŞKAN-46231405498

31- YÜKSEL BAKIŞKAN-46225405626

32- ZEYNEP ÇETİN-31045911778

33- ZÜLBİYE DEMİRTAŞ-13495018764



TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca Mahallesi, Yağcıpınar Mevkii, 110 ada 3 parsel



İRTİFAK ALANI : 248,59 m2

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