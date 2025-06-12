MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANDIR

ESAS NO : 2024/428 Esas

KARAR NO : 2024/446

KARAR TARİHİ : 30/12/2024

Davacı Tamer TUNCEL tarafından İzmir İli, Torbalı İlçesi Pancar Mahallesi 13 pafta 465 Parsel sayılı taşınmaza davalı Şaban ŞİMŞEK tarafından yapılan haksız müdahalenin meni ve eski hale getirilmesine ilişkin açılan davada; Mahkememizce yapılan yargılama sonunda Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesine yetkisizlik karar verilmiştir.

İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, davalı Şaban ŞİMŞEK'e ilanen tebliği ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, AYRICA kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde karara karşı, İstinaf Kanun yoluna başvurmadığı taktirde ilamın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-31 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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