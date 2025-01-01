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MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/46 Esas
Davacı : OSMAN KOÇTAŞ
Davalı : 1- MALİYE HAZİNESİ
Davalı : 2- MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davalı : 3- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2024/46 E. İzmir İli Menderes İlçesi Çileme Mahallesi 143 Ada 3 Parselin alt kısmında kalan tescil harici 38.780,44m² alan ile ilgili tapusuz taşınmaz tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN02150155