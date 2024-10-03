MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mecidiyeköy Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'nun 103-106 maddelirine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat gelerek veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.