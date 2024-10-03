MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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|İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ
SIRA
Vergi NO
Soyad Ad/Ünvan
Adres
Vergi Dönemi
Vergi Kodu
Takip Dosya No
Toplam Borç
1
5010096822
MEHMET KARAAĞAÇ
ŞENLİKKÖY MAH. ŞEHİT İLHAN YALÇIN SK. NO:2/1 D: 7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
01/2018-12/2018
0001
2024071714PIr0000220
34.187.579,07
2
5010096822
MEHMET KARAAĞAÇ
ŞENLİKKÖY MAH. ŞEHİT İLHAN YALÇIN SK. NO:2/1 D: 7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
07/2018-09/2018
3080
2024071714PIr0000232
4.009.601,11
3
5010096822
MEHMET KARAAĞAÇ
ŞENLİKKÖY MAH. ŞEHİT İLHAN YALÇIN SK. NO:2/1 D: 7 BAKIRKÖY/İSTANBUL
10/2018-12/2018
3080
2024071714PIr0000240
3.111.574,32
|Mecidiyeköy Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'nun 103-106 maddelirine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat gelerek veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02097878