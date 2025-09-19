GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeme müddeti içinde vergi borçlarını ödemeyen mükellefin sahibi bulunduğu Gayrimenkul 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 94 üncü maddesi gereğince açık arttırma ile satışına karar verilmiştir.

Satışa çıkarılan gayrimenkulün evsaf ve özellikleri aşağıda açık olarak belirtilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI

1- Satış 06/10/2025 Pazartesi günü saat 10.00’ dan 11:30’ a kadar Vergi Dairesi Müdürlüğünün makam odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçanı olan alacak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi (7) gün daha uzatılarak 13/10/2025 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi Hissesi Miktarı(m²) Kıymeti(TL) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 2 pafta 3378 parsel

Zemin Kat 1 No’lu Bağımsız Bölüm Boynuzbükü Konut Tam 160m² 8.000.000,00.-TL

Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi Hissesi Miktarı(m²) Kıymeti(TL) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 2 pafta 3378 parsel

Zemin Kat 2 No’lu Bağımsız Bölüm Boynuzbükü Konut Tam 160m² 8.000.000,00.-TL

Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi Hissesi Miktarı(m²) Kıymeti(TL) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 2 pafta 3378 parsel

Zemin Kat 3 No’lu Bağımsız Bölüm Boynuzbükü Konut Tam 160m² 8.000.000,00.-TL

#ilangovtr Basın no ILN02294172