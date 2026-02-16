MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Hissesi Cinsi Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati 1 Hisarönü 163 7 1849,39 m2 Tam Tarla 50.000.000,00 TL 1.500.000,00 TL 18.02.2026

14.00 2 Orhaniye 175 143 227,81 m2 Tam Tarla 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 18.02.2026

14.15

Madde 2- İhaleye Katılacaklardan İstenilen belgeler;

Gerçek kişiler; 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi 2- İmza beyannamesi [Noterden alınacaktır.] 3-İkametgâh Belgesi [Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.] 4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.] 5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi,

Tüzel kişiler ise; 1-İmza sirküleri/İmza beyannamesi [Noterden alınacaktır.] 2-Oda Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] 3-Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] 4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.] 5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 6-Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi,

Madde-3 İsteklilerin ortak girişim olması durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır. (Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz hariç)

Madde 4- İhaleye katılacak olanlar belgelerini Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 adresinde hizmet binasında 2. katta bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine ihale tarihi 18.02.2026 tarih ve saat: 12.00’ ye kadar teslim edebilecek olup; ihale biriminden ihale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir ve 1.000,00 TL (BinTL) karşılığında ücret satın alınabilir.

Madde 5- İhale, Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 / 4. Kat Toplantı Salonu Marmaris / MUĞLA adresinde yapılacaktır.

Madde-6 Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 MARMARİS adresinde bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi;

“Marmaris Belediye Başkanlığı” olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR38-0001-2009-2660-0007-0000-38

Madde 7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan adrese teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 8- 2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

