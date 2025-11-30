T.C. MARMARİS

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

05.10.2025

Sayı : E.56599440-2024/303-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Esas No: 2024/303

Karar No:2025/245

Mahkememizin 09/05/2025 tarih ve 2024/303 esas 2025/245 karar sayılı kararı ile Kasten yaralama suçundan sanık, Hasan ve Zeynep oğlu,20/10/1990 Şahinbey doğumlu, (T.C. No:210****006) Erdoğan KARAYEL hakkında TCK 86/1maddesi gereğince 1 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis (TCK 87/1-c, 87/1-son, 29/1, 62, 53/1-2-3, 58/6-7)cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için sanığın dosyada mevcut adresine yapılan tebligat tanınmadığından bahisle tebliğ edilememiş ve tebliğe yarar adresi tespit edilememiştir.

Dair, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31.Madde),tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya eşdeğer başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunarak mahkememiz kararına karşı İSTİNAF yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02346653