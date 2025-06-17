T.C. MARMARİS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2015/1262 Esas ,2016/825 Karar

İ L A N

NECİP KORUCUOĞLU, Muharrem ve Emine oğlu, 05/07/1982 ÇİÇEKDAĞI doğumlu, KIRŞEHİR, ÇİÇEKDAĞI, Boyalık mah/köy nüfusunda kayıtlı. Beldibi Mah. 2 Sk. No:52 İç Kapı No:2 Marmaris/ MUĞLA adresinde oturur. TC Kimlik No: 55042200772 Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 38.000 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş olup maktulun yasal mirasçısı Aurore Kurcadına çıkartılan tebligatların bila tebliği iade edildiği, yurt dışındaki adresine usulüne uygun tebligat yapılamadığından mahkemenin gerekçeli kararı ve sanık vekilinin istinaf dilekçesi, müşteki vekilinin istinaf dilekçesi ve gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün gazetede ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince Gazetede ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, 5271 CMK nın 231/12 Maddesi gereğince aynı Yasa’nın 35 inci maddesine göre 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunarak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları içerisinde bulunmuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek veya tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulanarak kararve istinaf dilekçelerine karşı İzmir Bölge Adliyesine istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2025

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