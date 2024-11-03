T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/148 31.10.2024

Karar No: 2024/138

İLAN METNİ

Sanık Melika ASGHARI, Asgharı ve Meryem kızı, 1985 İran doğumlu.Mahkememizce sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundanMahkememizin Yetkisizliğine hükmolunduğu, hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğincetakip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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