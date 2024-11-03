T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

31.10.2024

Sayı : 2024/281-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Sanık KENZIE JAMES MURRAY SMITH, 17.06.2005 doğumlu, Pasaport No: 559589959, İngiliz Vatandaşı. Mahkememizce sanık hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan davanın durmasına hükmolunduğu, hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğincetakip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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