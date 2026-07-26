MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/34 Esas

KARAR NO : 2025/214

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

1- HMK'nun 114. 115. ve 120/2. Maddeleri uyarınca dava şartı olan eksik gider avansı kesin süre içerisinde tamamlanmadığından DAVANIN USULDEN REDDİNE,

2- Alınması gereken harç başta alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3- Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

4- Karar niteliği gereği davacı taraf lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5- Davacı tarafça yatırılan gider avansı bakiyesinin HMK 333. maddesi gereği hüküm kesinleşince kendisine iadesine,

Dair, tarafların yokluklarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek veya havale ettirilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.23.12.2025" şeklinde karar verilmiş olup,

Davalı Sinan KOÇ'un belirtilen adreslerine çıkarılan tebligatların adresinde bulunaması nedeniyle bila tebliğ döndüğü anlaşıldığından, Mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu'nun 49. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu gerekçeli kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02516747