MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

MARMARA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

08/08/2025

Sayı : 2013/3 Ort. Gid. Satış

-Açık Artırma İlanının İlanen Tebliği-

Satış İsteyen : Deniz BAYKAL

Derya BAYKAL

Hissedar : Raziye AÇIL RİZZOT.C:34627641384, Sivas ili, Sivas Merkez, Çayyurtnüf. Kayıtlı Fethullah kızı 1980 d.lu

TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Marmara ilçesi Deniz Mah. 2815 parsel numaralı tapudaki vasfı 'Arsa'olup 194,58 m²yüzölçümüne sahiptir.

Adresi : Balıkesir İli, Marmara İlçesi, Deniz Mahallesi, 2815 Parsel Marmara / BALIKESİR

Yüzölçümü : 194,58 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı İmar planında 2 kat, h:6,50 mt, E=0,20x2 kat = 0,40 konut alanında kalmakta, yola terki bulunmakta ise de; taşınmaz yüzölçümü 200 m2 altında kaldığından müstakil bina yapımına müsait değildir.

Kıymeti : 1.209.394,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Bu taşınmaz Ada/Adalar niteliğindeki Bölge içerisindedir." Şerhi bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:00

Hissedar Raziye AÇIL RİZZO'nun tebligata yarar adresi tespit edilmediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince satış ilanı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

