Resmi İlanlar Haberleri

MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00

T.C.
MARMARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

08/08/2025

Sayı : 2013/3 Ort. Gid. Satış
-Açık Artırma İlanının İlanen Tebliği-
Satış İsteyen : Deniz BAYKAL
Derya BAYKAL
Hissedar : Raziye AÇIL RİZZOT.C:34627641384, Sivas ili, Sivas Merkez, Çayyurtnüf. Kayıtlı Fethullah kızı 1980 d.lu
TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Marmara ilçesi Deniz Mah. 2815 parsel numaralı tapudaki vasfı 'Arsa'olup 194,58 m²yüzölçümüne sahiptir.
Adresi : Balıkesir İli, Marmara İlçesi, Deniz Mahallesi, 2815 Parsel Marmara / BALIKESİR
Yüzölçümü : 194,58 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı İmar planında 2 kat, h:6,50 mt, E=0,20x2 kat = 0,40 konut alanında kalmakta, yola terki bulunmakta ise de; taşınmaz yüzölçümü 200 m2 altında kaldığından müstakil bina yapımına müsait değildir.
Kıymeti : 1.209.394,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: "Bu taşınmaz Ada/Adalar niteliğindeki Bölge içerisindedir." Şerhi bulunmaktadır. Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:00

Hissedar Raziye AÇIL RİZZO'nun tebligata yarar adresi tespit edilmediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince satış ilanı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02339072