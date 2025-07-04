MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/100 Esas

KARAR NO : 2023/46

DAVACI : MUAMMER ŞAHİN

DAVALI : MEMET ORHAN ŞAHİN

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Davacılar tarafından aleyhinize mirasçı olarak maliklerinden olduğunuz Balıkesir İli Marmara İlçesi Deniz Mahallesi 404 parsel hakkında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizden verilen 14/04/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Balıkesir İli Marmara İlçesi Deniz Mahallesi 404 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETYİLE GİDERİLMESİNE karar verilmiş, haciz alacaklısı Zeynep Müjde Şahin vekili Av. Emin Yiğit Gökbel tarafından mahkememizce verilen karar istinaf edilmiştir.

Mahkememizce davalı Memet Orhan Şahin'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, adres araştırmasından bir netice alınamadığından istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren aşağıda yazılı süreler başlayacaktır.

İstinaf dilekçesine karşı "2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunmanız" hususunun ihtarı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02254400